В РФЯЦ – ВНИИТФ выбрали лучших токарей, фрезеровщиков и слесарей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В конструкторском бюро № 2 РФЯЦ – ВНИИТФ имени Е.И. Забабахина (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) состоялся конкурс профессионального мастерства – за звание лучших боролись токари, фрезеровщики, слесари механосборочных работ, монтажники РЭА и приборов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ядерного центра.

По каждой специальности, согласно стандартам World Skills, призеров определяли в категориях до и старше 28 лет. На выполнение конкурсного задания участникам отводилось 2,5 часа.

Поболеть за конкурсантов и поддержать их пришли ветераны производства. Праздничное настроение создали юные снежинские вокалистки. Пока жюри оценивало работы, девушки пели для рабочих прямо в цехе.

Победители конкурса профмастерства:



Токари до 28 лет: 1 – Максим Ордин, 2 – Алексей Дорохов, 3 – Александр Бондаренко;

Токари старше 28 лет: 1– Сергей Корчагин, 2 – Александр Алексеев, 3 – Александр Пискарев.



Фрезеровщики до 28 лет: 1– Дмитрий Шахматов, 2 – Геннадий Сотников;

Фрезеровщики старше 28 лет: 1 – Владимир Дятлов, 2 – Андрей Завражнов, 3 – Максим Овчинников.

Слесари МСР до 28 лет: 1– Александр Головка, 2 –Александр Степанов, 3 – Евгений Евдокимов;

Слесари МСР старше 28 лет: 1– Михаил Зиновьев, 2 – Владимир Патлатый, 3 – Сергей Сергеев.

Монтажники РЭА и приборов до 28 лет: 1 – Дмитрий Хохлев, 2 – Наталья Галичева, 3 – Александра Миролюбова;

Монтажники РЭА и приборов старше 28 лет: 1 – Анна Сергеева, 2 – Александр Карлин, 3 – Артем Бакаев.

Фото пресс-службы РФЯЦ – ВНИИТФ