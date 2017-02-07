В Публичке пройдет лекция о философских идеях Достоевского

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 9 февраля, в Челябинской областной универсальной научной библиотеке пройдет лекция об актуальности философских идей автора «Братьев Карамазовых» – всех, кто любит творчество Федора Достоевского, ждут в шесть часов вечера в зале № 3, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу библиотеки.

Мероприятие проведет челябинский литературовед и преподаватель Дмитрий Богач. Он раскроет тему философии почвенничества Федора Достоевского.

Почвенничество – литературное течение, направление общественной и философской мысли, которое возникло после отмены крепостного права. Его суть заключается в слиянии «просвещенного общества» с народом на религиозно-этической основе.

На лекции в ЧОУНБ речь пойдет о специфике воплощения этих идей в творчестве Федора Михайловича. Лектор намерен доказать, что идеологические искания Достоевского злободневно вписаны в современную публицистику и политические ценности.

Следующие вступления Дмитрия Богача будут посвящены публицистике писателя, его роману «Преступление и наказание» и рассказу «Сон смешного человека».