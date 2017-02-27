В «Полном артхаусе» победил фильм о донбасских шахтерах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске подвел итоги кинофестиваль «Полный артхаус» – на суд публики и экспертов было представлено семь картин: «Аномия», «Дизлайк», «Вся наша надежда», «Дачники», «Рыба-мечта», «Его дочь», «Метаморфозис», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкульта.

Лучшие фильмы выбирали сразу три конкурсных жюри – молодежный совет, жюри прессы и зрители. И впервые в истории фестиваля все мнения совпали – безусловным победителем юбилейного фестиваля стал фильм Карена Геворкяна «Вся наша надежда», повествующий о шахтерах Донбасса.

«Сейчас о людях труда практически нет фильмов, произошло обесценивание труда. Знаю, что в вашем городе проходит фестиваль "Человек труда", и я горд тем, что получил такой приз. Считаю, что перед этими людьми, героями картины, мы должны не только снять шляпу, в пояс им поклониться», – сказал на закрытии фестиваля режиссер фильма Карен Геворкян.

Картина Геворкяна уже не первый раз становится победителем, фильм получил Гран-при международного кинофестиваля «Сталкер» и приз выборгского кинофестиваля «Окно в Европу».

Еще один приз – «За вклад в киноискусство» – был вручен режиссеру Николаю Досталю, чей фильм «Монах и бес» демонстрировался на закрытии фестиваля.

Напомним, в этом году форум впервые вышел за рамки кинозалов – в историческом музее прошла выставка, посвященная Андрею Тарковскому и фильму «Андрей Рублев».

Важным событием фестиваля стал внеплановый показ фильма Андрея Кончаловского «Рай». Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале, где Кончаловский получил «Серебряного льва» за режиссуру. Фильм уже отмечен премией российской кинокритики «Белый слон», национальной кинонаградой «Золотой орел». Помимо этого, картина вошла в шорт-лист премии «Оскар».

Всего в течение фестиваля прошло 44 показа на разных площадках города.