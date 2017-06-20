Вт, 20.06.2017, 15:04 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 20 июня 2017 года, 13:54

В Минтруда рассказали, сколько праздничных выходных предлагается в 2018 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления о переносе выходных дней в 2018 году – документом предусмотрено 29 таких дат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, предлагается сделать выходными следующие периоды: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года – новогодние и рождественские каникулы; с 23 по 25 февраля – в честь Дня защитника Отечества; с 8 по 11 марта – празднование Международного женского дня; с 29 апреля по 2 мая – День весны и труда; 9 мая – День Победы; с 10 по 12 июня – День России; с 3 по 5 ноября – выходные в честь Дня народного единства.

Как говорится в пояснительной записке, перенос дней отдыха предлагается «в целях исключения ситуаций их переноса в текущем порядке накануне соответствующих праздничных дней, а также в целях рационального планирования рабочего времени в организациях и учета интересов различных категорий граждан».

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: выходные, календарь, минтруда рф, государственные праздники
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 608
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 13:16
Стало известно, что искали силовики в мэрии Миасса
сегодня, 12:38
В Челябинске поймали торговца липовыми полисами ОСАГО
сегодня, 12:06
«Татар кызы. Татар егете-2017»: самые спортивные, дружные и активные
сегодня, 11:54
ВАЖНО. МРЭО в Челябинской области переходит на новый график с 26 июня
сегодня, 10:50
В кабинет главы Миасса нагрянули сотрудники ФСБ
сегодня, 10:33
ВНИМАНИЕ. В Челябинской области 20 июня трижды перекроют трассу М-5
сегодня, 09:54
Любители уличного спорта соберутся на традиционный фестиваль в Челябинске
сегодня, 09:26
18+ Изменен приговор убийце многодетной челябинки Эстер Альварес
сегодня, 08:38
ФСБ задержала контрабандистов военной продукции в Челябинской области
вчера, 19:27
НУЖНА ПОМОЩЬ. Площадь поиска школьника, пропавшего в Каслях, расширена до 50 квадратных километров
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость