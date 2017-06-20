В Минтруда рассказали, сколько праздничных выходных предлагается в 2018 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления о переносе выходных дней в 2018 году – документом предусмотрено 29 таких дат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, предлагается сделать выходными следующие периоды: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года – новогодние и рождественские каникулы; с 23 по 25 февраля – в честь Дня защитника Отечества; с 8 по 11 марта – празднование Международного женского дня; с 29 апреля по 2 мая – День весны и труда; 9 мая – День Победы; с 10 по 12 июня – День России; с 3 по 5 ноября – выходные в честь Дня народного единства.

Как говорится в пояснительной записке, перенос дней отдыха предлагается «в целях исключения ситуаций их переноса в текущем порядке накануне соответствующих праздничных дней, а также в целях рационального планирования рабочего времени в организациях и учета интересов различных категорий граждан».