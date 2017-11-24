ВНИМАНИЕ. В Минобрнауки Челябинской области открылся пункт регистрации на портале госуслуг

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В министерстве образования и науки Челябинской области открылся пункт регистрации на портале госуслуг – любой желающий сможет с помощью специалистов зарегистрироваться на важном сервисе, взяв с собой паспорт, СНИЛС и мобильный телефон, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С помощью портала госуслуг южноуральцы могут посмотреть свои пенсионные счета, оплатить налоги и штрафы ГИБДД, поменять водительские права, оформить загранпаспорт, записаться на прием к врачу, зарегистрироваться по месту жительства, а также подать заявление на заключение брака.

В минувшие два года на портале появились новые услуги, среди которых оплата коммунальных услуг, оформление электронных полисов ОМС, получение сертификата на материнский капитал (дубликат), получение справки об отсутствии судимости, получение 30-процентной скидки при оплате госпошлин.

Адрес Минобрнауки региона – площадь Революции, дом 4, кабинет 603). При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и мобильный телефон.

Добавим, Южный Урал входит в ТОП-10 регионов по количеству оказанных федеральных и региональных услуг в электронной форме. Только за 8 месяцев 2017 года жителями региона было подано более 390 тыс. электронных заявлений через портал.

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