В Миассе вынесен приговор 2 дилерам, которые готовили к продаже 40 кг «травки»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) вынесен приговор двум дилерам, которые готовили к продаже 40 кг «травки» – преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств южноуральские контрразведчики. выявили и пресекли в декабре 2016 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Челябинской области.

«Наркотическое средство подельники приобрели в Челябинске, а затем планировали реализовать мелкими партиями. Для хранения незаконного товара они арендовали квартиру. Преступление не было доведено до конца, наркодилеры были задержаны сотрудниками регионального УФСБ», – говорится в сообщении.

Миасский городской суд признал обоих виновными в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК России и приговорил каждого к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.