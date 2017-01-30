В Миассе открылась профессиональная школа волонтеров

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) стартовал проект «Лига добровольчества» – 30 волонтеров в возрасте от 16 до 25 лет в течение трех месяцев пройдут интенсивную образовательную программу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления молодежной политики региона.

Организаторы подготовили для будущих профессиональных волонтеров курсы преодоления языкового барьера, тренинги по обучению работе в команде и основам волонтерской деятельности, виртуальное общение с волонтерами из других стран и многое другое. Цель проекта – подготовить волонтеров Миасса к любым обстоятельствам, возникающим как на маленьких, так и на крупных мероприятиях, и после обучения его участники смогут претендовать на место в волонтерском корпусе самых крупных мероприятий области, страны и мира.

«Я долгое время занимаюсь волонтерской деятельностью и выявил необходимость в создании проекта по обучению квалифицированных добровольцев в Миассе, так как Челябинская область на данный момент принимает огромное количество самых разнообразных мероприятий, в организации которых помощь наших волонтеров не будет лишней. Впервые я показал свой проект на втором этапе "Академии лидерства", но к сожалению, не получил грант. В конце 2016 года я побывал на слете волонтеров Южного Урала "Тепло", где и получил грант на свой проект в размере 30 тыс. рублей», – рассказал автор проекта Денис Истомин.

Добавим, что отбор участников проходил по результатам заполнения анкет и по активности ребят на классных часах от организаторов проекта.