В Миассе на Привокзальной площади «поселится» лось

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) на Привокзальной площади «поселится» лось – разрешение на возведение арт-объекта дал глава города Геннадий Васьков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

О кованом символе Миасса начали говорить несколько месяцев назад, когда свой дизайнерский проект главе округа представила студентка архитектурного факультета ЮУрГУ Мария Иванова.

После долгих переговоров и обсуждения возможных мест для установки символа Миасса – лося – мэр и инициативная группа, в которую вошли искусствовед Галина Кутузова и автор проекта, приняли решение разместить скульптуру напротив входа в здание железнодорожного вокзала.

В настоящий момент прорабатываются необходимые детали, производятся расчеты, обсуждаются идеи декоративного оформления территории вокруг арт-объекта, который расположится на альпийской горке. Сама же фигура лося будет кованой.

Фото пресс-службы мэрии Миасса