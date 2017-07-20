Чт, 20.07.2017, 11:32 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 20 июля 2017 года, 08:38

В Магнитогорске за коррупцию задержан начальник экзаменационного отделения ГИБДД


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) начальник экзаменационного отделения ГИБДД подозревается в получении взятки за организацию приема экзаменов без фактической проверки знаний, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального следственного управления, в отношении высокопоставленного полицейского чиновника возбуждено дело по части 3 статьи 290 УК РФ.

«По версии следствия, начальник экзаменационного отделения ГИБДД УМВД России по Магнитогорску в течение 2016 года получал взятки на общую сумму не менее 35 тыс. рублей за организацию приема экзаменов без фактической проверки знаний», – сообщил официальный представитель ведомства Александр Скорик.

По его словам, подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

«Операция проведена совместно сотрудниками УФСБ и отдела собственной безопасности Главного управления МВД России по Челябинской области», – уточнил Скорик.

Напомним, 19 июля в подразделении МРЭО Отдела ГИБДД УМВД Магнитогорска были проведены оперативно-розыскные мероприятия для установления фактов получения взяток.

«В случае их подтверждения виновные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в рамках действующего законодательства», – прокомментировали в областном полицейском главке. Там добавили, что руководители территориального подразделения МВД будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: взятка, коррупция в полиции, новости магнитогорска, новости челябинска, преступления полицейских
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 602
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:22
Саткинский ФОК-недострой, с которого упали дети, требуют законсервировать
сегодня, 11:11
В Магнитогорске отдан под суд мошенник, орудовавший в Центральной России
сегодня, 10:37
Общественники выявили самый захламленный район Челябинска
сегодня, 10:26
Энергетики «МРСК Урала» устранили цифровое неравенство в 2 районах
сегодня, 10:01
ММК наградили за природоохранную деятельность и ресурсосбережение
сегодня, 09:41
УФАС возбудило дело из-за символики Великой Победы в рекламе «Удобных денег»
сегодня, 09:35
Южноуральские спортсмены могут начать тренировки на Иссык-Куле
сегодня, 09:03
ВАЖНО. Энергетики рассказали, как не стать жертвой мошенников при поверке и замене счетчиков
вчера, 20:28
Дымовой туман не отступает от южноуральских городов
вчера, 17:50
Челябинский богатырь Эльбрус Нигматуллин анонсирует новый рекорд
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость