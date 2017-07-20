В Магнитогорске за коррупцию задержан начальник экзаменационного отделения ГИБДД

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) начальник экзаменационного отделения ГИБДД подозревается в получении взятки за организацию приема экзаменов без фактической проверки знаний, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального следственного управления, в отношении высокопоставленного полицейского чиновника возбуждено дело по части 3 статьи 290 УК РФ.

«По версии следствия, начальник экзаменационного отделения ГИБДД УМВД России по Магнитогорску в течение 2016 года получал взятки на общую сумму не менее 35 тыс. рублей за организацию приема экзаменов без фактической проверки знаний», – сообщил официальный представитель ведомства Александр Скорик.

По его словам, подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

«Операция проведена совместно сотрудниками УФСБ и отдела собственной безопасности Главного управления МВД России по Челябинской области», – уточнил Скорик.

Напомним, 19 июля в подразделении МРЭО Отдела ГИБДД УМВД Магнитогорска были проведены оперативно-розыскные мероприятия для установления фактов получения взяток.

«В случае их подтверждения виновные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в рамках действующего законодательства», – прокомментировали в областном полицейском главке. Там добавили, что руководители территориального подразделения МВД будут привлечены к дисциплинарной ответственности.