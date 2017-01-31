В Магнитогорске стартовал проект «Счастливый возраст: долголетие, здоровье, молодость души»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) стартовал проект «Счастливый возраст: долголетие, здоровье, молодость души» – на его реализацию фонд «Металлург» выиграл грант в размере 2,8 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу БОФ.

В список участников проекта включены пенсионеры и инвалиды, которые состоят на учете в Управлении социальной защиты населения администрации города и ожидающие своей очереди на лечение, одинокие жители специализированного дома «Ветеран», а также пожилые люди, получившие информацию через сайт фонда и новостной видеосюжет. По итогам заседания экспертной комиссии сформированы четыре целевые группы по 20 человек каждая и резерв из десяти человек.

Первая группа заехала в санаторий-профилакторий «Южный», где получила квалифицированное лечение и посещала занятия «Университета третьего возраста». С группой из десяти человек проведено практическое занятие в арт-студии «Открой в себе художника» и экскурсия в лимонарий.

Проект «Счастливый возраст: долголетие, здоровье, молодость души» в Магнитогорске успешно стартовал, отправлен в Москву первый отчет о подготовительном этапе проекта.

Фото пресс-службы Фонда «Металлург»