В Магнитогорске состоялась эстафета, посвященная 85-летию ММК

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) на территории Дворца спорта имени Ромазана для школьников провели спортивный праздник «Эстафета из металла» – организаторы посвятили старты 85-летию Магнитогорского металлургического комбината, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Школьники были поделены не на команды, а на рабочие бригады. Члены жюри превратились в начальников заводоуправления. Место проведения стартов было выбрано неслучайно: Дворец спорта построен комбинатом и носит имя одного из самых почитаемых директоров ММК – Ивана Харитоновича Ромазана.

«Задания также были спортивно-производственные – добыть руду, прокатать импровизированный лист металла, почувствовать себя настоящим сталеваром или литейщиком. Вот дети бегут с пропуском к импровизированным проходным, а через минуту прокатывают "лист металла" через станы горячей и холодной прокатки. У многих из ребят родители работают на ММК, а потому им вдвойне интересно принимать участие в металлургической эстафете», – отметили в пресс-службе комбината.

Кроме того, дети узнали много нового о работе металлургов – по ходу праздника ребятам рассказывали об отраслях черной и цветной металлургии, а также о работе доменщика, сталевара и литейщика.

Каждый участник по окончанию праздника получил сладкие призы.