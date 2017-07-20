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Агентство новостей Доступ 1 20 июля 2017 года, 11:11

В Магнитогорске отдан под суд мошенник, орудовавший в Центральной России


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Южноуральска (Челябинская область) предстанет перед судом за обман пенсионеров из Подмосковья и Рыбинска (Ярославская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации региональной прокуратуры, 32-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина освободился из мест лишения свободы в ноябре 2016. В декабре того же года он позвонил на домашние телефоны двух пожилых жителей Краснознаменска (Московская область). Представившись сотрудником следственных органов, сообщил пенсионерам, что их дети совершили ДТП, сбив человека. Для улаживания проблем с пострадавшими злоумышленник предлагал перевести деньги на банковскую карту. Затем в ходе разговора изменял голос и якобы от лица детей просил родителей поскорее перечислить требуемые суммы.

«Пенсионеры перечисляли деньги на банковскую карту жителя Магнитогорска, которой пользовался мошенник. Так, 77-летняя женщина перевела 200 тыс., а 78-летний мужчина – 80 тыс. рублей. Перечисленные денежные средства были обналичены в Магнитогорске», – говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина в январе 2017 года совершил ряд аналогичных преступлений в Рыбинске (Ярославская область).

По данным фактам было возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам). Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

Добавим, что мошенник находится под стражей.

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Теги: мошенничество, обман пенсионеров, новости магнитогорска, новости москвы, новости ярославля
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