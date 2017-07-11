В Магнитогорске готовится выставка, посвященная юбилею ММК

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) готовится выставка, посвященная 85-летнему юбилею градообразующего комбината – новая выставка из музейной коллекции «Художественная летопись Магнитки» будет интересна и местным жителям, и гостям города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщили в пресс-службе Минкульта, экспозиция откроется в местной картинной галерее 14 июля. «В нее вошло более 60 работ художников разных лет: индустриальные пейзажи, виды города, портреты первостроителей и тружеников комбината, отражающие этапы строительства легендарной Магнитки, напрямую связанной с эпохой социалистических преобразований», – говорится в сообщении.

На строительстве будущего гиганта черной металлургии, начиная с 1929 года, работала целая армия художников Москвы и Ленинграда. В экспозиции будут представлены графические листы Николая Аввакумова, Ярослава Титова, Василия Хвостенко, Федора Модорова, Бориса Пророкова, Сергея Петрова, Бориса Ефимова, коллектива «Кукрыниксы».

«Вторая волна» творческих командировок художников в Магнитку связана с открытием в городе в 1979 году на III пленума правления Союза художников СССР. В 1979-1984 годах на стройках и в цехах комбината плодотворно работали авторы из разных городов страны – Москвы, Ленинграда, Риги, Клайпеды, Уфы, Челябинска, Свердловска, Ташкента, Минска, Архангельска, Новосибирска, Куйбышева, Прилук (Украина).

На выставке можно будет увидеть работы не только художников «второй волны», но и произведения магнитогорских авторов – Николая Рябова, Михаила Любельского, Константина Черепанова. Леонида Цехлы и многих других.

Изюминкой новой экспозиции станут 12 иллюстраций в стиле народного лубка к уникальной книге-сувениру «Быль и небыль о Магнитке», повествующей об истории города и судьбах людей языком компьютерной графики.