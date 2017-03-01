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Агентство новостей Доступ 1 1 марта 2017 года, 15:56

В Копейске появится исправительный центр для приговоренных к принудительным работам


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Копейске (Челябинская область) появится исправительный центр для приговоренных к принудительным работам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как пишет «Коммерсант», семь новых центров на 928 мест будут располагаться в зданиях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), строительство новых помещений не планируется.

Центры – это общежития с особым режимом, куда приговоренные должны будут возвращаться на ночлег с работы и на выходные дни. Новый вид наказания применяется с 1 января 2017 года, тогда же заработали четыре первых центра – в Ставропольском и Приморском краях, в Тамбовской и Тюменской областях. К концу года к ним добавятся еще семь, в том числе под Челябинском, на улице Городок-1 в Копейске, где ранее был учебный центр УФСИН, пишет издание.

Председатель комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Антон Цветков опасается, что местные жители будут против такого соседства. Ранее он заявил, что даст поручение выяснить, насколько близко находятся центры к школам и детским садам. 

«Не думаю, что стоит опасаться приговоренных к исправительным работам: их назначают за нетяжелые преступления вроде ДТП, невыплаты алиментов», – приводит «Ъ» слова замдиректора центра содействия уголовному правосудию «Тюрьма и воля» Валерий Сергеев.

Напомним, этот вид наказания предусмотрен в УК РФ также за фальсификацию итогов голосования, невыплату зарплат, пенсий, нарушение авторских и смежных прав, нарушение права на свободу совести и вероисповедания, а также за хулиганство, кражу, мошенничество, грабеж, разбой, вымогательство, отмывание денег, незаконное предпринимательство и получение кредита, организацию проституции. По словам Сергеева, решать, кого направить в такие открытые учреждения, будут судьи. Кроме того, осужденные, по его словам, будут почти круглосуточно работать, а за алкогольное опьянение им грозит наказание.

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Теги: фсин, новости челябинска, новости копейска, принудительные работы
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