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Агентство новостей Доступ 1 24 ноября 2017 года, 10:03

ВНИМАНИЕ. В Казахстан запретили ввозить продукты из Башкирии


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Управление Россельхознадзора по Челябинской области сообщает о временных ограничениях на ввоз в Казахстан продуктов, произведенных в Республике Башкортостан – меры связаны с выявлением очагов ящура в Туймазинском районе Башкирии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В граничащую с Челябинской областью республику запрещено ввозить: свинину, мясо рогатого скота, молоко и молочную продукцию, корма, оборудование для убоя и животных, восприимчивых к ящуру. Ограничения не распространяются на пастеризованное молоко, мясные продукты, прошедшие термообработку, продукты из мяса птицы.

Кроме того, с 1 декабря 2017 года вводятся ограничения на ввоз в Россию говядины и свинины, говяжьих и свиных субпродуктов из Бразилии. Запрет вызван многочисленными случаями выявления в бразильской продукции бета-адреностимулятора рактопомина.

Рактопамин – вещество, используемое в качестве кормовой добавки для увеличения мышечной массы свиней и крупного рогатого скота. Его применение запрещено в 160 странах, включая ЕС, Китай и Тайвань. Этот запрет связан с риском негативного воздействия остаточного содержания препаратов на здоровье потребителей.

Теги: запрет, новости казахстана, новости башкортостана, ограничение, новости челябинской области, россельхозадзор, ящур
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