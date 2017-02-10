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Агентство новостей Доступ 1 10 февраля 2017 года, 11:20

В Карабаше стартует суд над экс-главой Ягодинцем


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Начался процесс по делу в отношении экс-главы Карабаша (Челябинская область) Вячеслава Ягодинца – бывшего чиновника судят за двойное превышение полномочий на общую сумма 8 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 10 февраля, проходит первое судебное заседание по делу в отношении Вячеслава Ягодинца, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Во время следствия экс-чиновник находился под домашним арестом. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, преступление было совершено еще в сентябре 2013 года, когда администрация Карабаша заключила муниципальный контракт на разработку документации для строительства сооружений, снижающих загрязнение Аргазинского водохранилища стоками. Ягодинец принял необоснованное решение оплатить работу экологов, которая не прошла госэкспертизу.

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Теги: превышение полномочий, новости карабаша, вячеслав ягодинец
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