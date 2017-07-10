В Карабаше оглашен приговор экс-мэру, обвиненному в превышении полномочий

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Карабашский горсуд (Челябинская область) огласил приговор экс-мэру Вячеславу Ягодинцу – бывший чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, Вячеслав Ягодинец был задержан в августе 2016 года. По данным следствия, в сентябре 2013 года администрацией Карабаша был заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации строительства объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории округа на качество воды Аргазинского водохранилища. Ягодинец принял необоснованное решение об оплате исполнителю контракта за изыскательские работы к разработке проектно-сметной документации путем наложения резолюции на финансовых документах. Оплата – более 8 млн рублей – была произведена без обязательного получения заключения госэкспертизы.

Добавим, в ходе расследования было установлено завышение стоимости выполненных работ более чем на 1 млн рублей.

«Суд признал Ягодинца Вячеслава Федоровича виновным по части 2 статьи 286 УК РФ и назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, он на три года лишен права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями», – пояснила помощник председателя суда Наталья Сухих.

Она добавила, что действия экс-чиновника по второму эпизоду о превышении переквалифицированы на халатность (часть 1 статьи 293 УК РФ), от уголовной ответственности по этой статье Ягодинец освобожден в связи с истечением сроков давности.