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Агентство новостей Доступ 1 16 февраля 2017 года, 10:13

НУЖНА ПОМОЩЬ. В Карабаше не могут опознать утопленника, утяжеленного гирями


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Правоохранители просят помощи в установлении личности мужчины, труп которого выловили из водоема около поселка Киалим в Карабаше (Челябинская область), – разложившееся тело покойника было утяжелено гирей, гантелями и шлакоблоком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СКР.

Скелетированные останки неизвестного мужчины были обнаружены полгода назад в искусственном водоеме, расположенном недалеко от Киалимского водохранилища, в двух километрах от поселка Киалим. Погибшему было примерно от 20 до 30 лет. На момент осмотра тело было обмотано проволокой, к концам которой были привязаны гиря весом 16 килограммов, 2 гантели и шлакоблок. До настоящего времени личность потерпевшего не установлена.

«В связи с изложенным просим всех, кому что-либо известно о личности мужчины, сообщить об этом в следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области по телефонам: 8 (351-51) 4-56-55, 8 (351-72) 8-58-07 либо 02», – говорится в сообщении.

На теле находилась следующая одежда: трикотажные трусы серого цвета в вертикальную темную и светлую полоску на резинке с ярлыком Polo, синтетическое спортивное трико темно-синего цвета с белыми лампасами (в виде единичной тонкой полосы) по бокам и ярлыком Sport, футболка (поло) темно-серого цвета с коротким рукавом в горизонтальную полоску темного цвета и одним накладным карманом слева. Также фрагментарно сохранились элементы верхней одежды (куртки) темного цвета.

В СО по Кыштыму СУ СКР по региону расследуется дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Преступление пока не раскрыто.

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Теги: кыштым, озеро, карабаш, утопленник, утопили труп
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