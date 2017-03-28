В Госдуме предлагают увеличить отпуск тем, кто работает сверх нормы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий запретить устанавливать ненормированный рабочий день беременным и несовершеннолетним, а также увеличить оплачиваемый отпуск тем, кто трудится сверх нормы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Согласно предложениям работодатель, планирующий применение ненормированного дня, должен закрепить в коллективном договоре или локальном нормативном акте не только реестр должностей с таким графиком, но и примерный перечень исключительных случаев, в которых сотрудники могут работать сверх нормы.

Законопроект предлагает запретить устанавливать ненормированный рабочий день беременным, сотрудникам в возрасте до 18 лет, а также тем, кто имеет ограничения по здоровью. Проект закона также предлагает зафиксировать, что время, фактически отработанное за пределами смены, не должно превышать 120 часов в год.

«По достижении указанного предельного числа часов привлечение данного сотрудника к работе за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени может осуществляться только по правилам привлечения к сверхурочной работе с соответствующей ее компенсацией», – говорится в законопроекте.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день должна составлять от трех до 15 календарных дней и определяется путем деления времени, фактически отработанного сверх нормы в часах за год работы, на восемь часов (исходя из предельного количества часов переработки в год 120 часов и продолжительности нормального рабочего дня 8 часов).

Законопроект будет внесен в Государственную Думу 28 марта.

В соответствии со статьей 101 Трудового кодекса РФ ненормированный рабочий день – это особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. При этом переработка не считается сверхурочной работой и не подлежит оплате в повышенном размере.

Кроме того, законодательно не определен круг лиц, которых можно привлекать к работе в режиме ненормированного рабочего дня, не установлено никакой связи между фактически отработанным временем за пределами рабочего дня и продолжительностью предоставляемого за это работнику дополнительного отпуска. Трехдневный отпуск может получить как работник, ни разу не привлекавшийся к работе после окончания своего рабочего времени, так и тот, который фактически «переработал», например, 200 и более часов в год, отмечают авторы.