В Еманжелинске возбуждено дело на неосектанта

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На неосектанта из Еманжелинска (Челябинская область) возбуждено уголовное дело об экстремизме – пенсионер от имени запрещенной организации «Духовно-Родовая Держава Русь» «приговорил к расстрелу» руководство страны и местного прокурора и «освободил от налогов» жителей России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Межрегиональное общественное объединение ДРДР решением суда Московской области от 5 апреля 2011 года запрещена на территории РФ как экстремистская. Идеология данного объединения заключалась в культивировании превосходства одной национальности над всеми другими.

«Прокурорская проверка установила, что в период 2016-2017 годов мужчина пенсионного возраста от имени и по поручению вышеуказанного общественного объединения изготавливал и направлял в различные государственные органы РФ множественные обращения, именуемые указами, постановлениями, приговорами ДРДР. На данных обращениях в качестве герба организации были изображены символы, сходные с нацистскими», – говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Добавим, по данным Агентства новостей «Доступ» речь идет о ранее судимом за аналогичные действия «светлейшем князе» Владимире Мурашове.

Как пояснил прокурор Еманжелинска Роберт Шамсутдинов, в рамках проверки пенсионеру была проведена психиатрическая экспертиза. «По заключению медиков, мужчина – адекватен, способен осознавать свои действия, помутнение сознания отсутствует. У него дома были обнаружены печатные материалы запрещенной организации, в том числе книги, газеты, “указы", "приказы", "постановления" и "приговоры", вынесенные от имени от имени ДРДР. Меня он, в том числе, "приговорил" к высшей мере наказания – к расстрелу», – рассказал прокурор.

По итогам проверки он вынес постановление в порядке статьи 37 УПК РФ, в котором ходатайствовал о том, чтобы Следственный комитет дал уголовно-правовую оценку действиям неосектанта. В понедельник, 20 февраля,

следственным отделом по Коркино возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ (участие в деятельности общественного объединения в отношении которых судом принято решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Расследование дела взято на контроль в прокуратуре города.

Напомним, неосекта «Духовно-Родовая Держава Русь» прославилась в Челябинской области храмами букв «Ё» в Увельском районе, физическими истязаниями, а также идеями превосходства русской нации, создания славяно-арийского государства и репрессий лиц, не поддерживающих цели организации.