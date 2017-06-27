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Агентство новостей Доступ 1 27 июня 2017 года, 14:34

В Еманжелинске снова будут судить «князя Владимира»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Еманжелинске (Челябинская область) будут повторно судить пенсионера, который является участником запрещенной в России организации «Духовно-Родовая Держава Русь», – «князь Владимир» Мурашов признан вменяемым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Установлено, что мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление, в январе-феврале текущего года вновь принял участие в деятельности межрегионального общественного объединения ДРДР, которое решением суда Московской области от 05.04.2011 года запрещено на территории РФ как экстремистское», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Идеология данного объединения заключалась в культивировании превосходства одной национальности над всеми другими. Обвиняемый, именуя себя «князем», «главою Еманжелинского района» и «атаманом Еманджелинского отдела Ордынской части Духовно Родовой Державы Русь», от имени и по поручению вышеуказанного общественного объединения изготавливал и направлял в различные государственные органы РФ множественные обращения. Кроме того, хранил литературу экстремистского характера, документы и атрибутику ДРДР.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы 70-летний мужчина признан вменяемым. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 282-2 УК РФ (участие в деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей или лишения свободы до 4 лет.

Уголовное дело направлено в Еманжелинский городской суд для рассмотрения по существу.

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Теги: новости еманжелинска, борьба с экстремизмом
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