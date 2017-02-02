В Еманжелинск привезут мощи целителя Пантелеймона

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 3 февраля, в Еманжелинск (Челябинская область) привезут мощи святого великомученика и целителя Пантелеймона – в течение 10 дней в Свято-Введенском храме с ними будут совершаться молебные пения и акафисты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В православии святой Пантелеймон считается покровителем врачей. Верующие обращаются к нему, чтобы исцелиться от физических и психических недугов. Считается, что он погиб мученической смертью за то, что проповедовал христианство.

В Свято-Введенском храме Еманжелинска мощи Святого великомученика Пантелеимона будут пребывать с 3 по 13 февраля 2017 года, сообщает местная газета «Новая жизнь».

Добавим, что мощи святого (лобная часть главы) более пяти веков хранятся на горе Афон, в монастыре святого Павла.