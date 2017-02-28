В Челябинской таможне ликвидируются 6 постов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В регионе деятельности Челябинской таможни прекращают работу шесть таможенных постов – тем не менее, штатная численность ведомства остается прежней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу таможни.

«Решение ФТС России о ликвидации ряда постов в Уральском федеральном округе вступает в силу 20 апреля 2017 года. Данные мероприятия направлены на оптимизацию структуры и повышение эффективности управления Челябинской таможней», – говорится в сообщении.

Так, в Челябинской области в рамках реорганизации прекращают свою работу таможенные посты Златоустовский и Саткинский. При этом расширит регион своей деятельности Миасский таможенный пост, в который войдут Ашинский, Катав-Ивановский, Саткинский районы и города областного подчинения: Аша, Катав-Ивановск, Сатка, Усть-Катав, Златоуст и Трехгорный.

В Зауралье, где будет ликвидировано четыре таможенных поста (Восточный, Курганский железнодорожный, Половинский, Шадринский), работу с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) продолжит Первомайский таможенный пост Челябинской таможни, который с 20 апреля будет переименован в Курганский. В зону его деятельности включены Лебяжьевский, Макушинский, Мокроусовский и Петуховский районы Курганской области.

Все должностные лица продолжат службу на прежних или вышестоящих должностях в структурных подразделениях Миасского и Курганского постов.

В ведомстве ожидают, что предстоящие изменения не отразятся на работе Челябинской таможни и подчиненных ей таможенных постов, а также не создадут дополнительных трудностей для участников ВЭД при декларировании товаров.