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Агентство новостей Доступ 1 30 марта 2017 года, 17:57

В Челябинской области за фиктивные документы и кражу ноутбука осудят замглавы поселения


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области будут судить экс-заместителя главы Вознесенского сельского поселения (Сосновский район) – чиновник обвиняется в изготовлении фиктивных документов и краже служебного ноутбука, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СО СК РФ по региону.

По данным следствия, оба преступления были совершены в 2014-2015 годах. Мужчина изготовил фиктивные документы о нуждаемости в улучшении жилищных условий для своих знакомых, на основании которых они получили в собственность три земельных участка в поселке Полевой. Ущерб от этой махинации превысил 1,2 млн рублей. Также обвиняемый похитил служебный ноутбук стоимостью более 19 тыс. рублей.

По факту возбуждены уголовные дела по статьям «Присвоение имущества, вверенного виновному» и «Служебный подлог» УК РФ. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Теги: мошенничество, следственный комитет, хищение, суды челябинской области, новости сосновского района
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