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Агентство новостей Доступ 1 13 марта 2017 года, 12:36

В Челябинской области в суд передано дело о мошенничестве с маткапиталом на 9,6 млн


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Две жительницы Аргаяшского района (Челябинская область) предстанут перед судом за хищение около 9,6 млн рублей при оформлении сделок с сертификатами на материнский капитал – пострадавшими признано 24 южноуральца, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным прокуратуры, соучастницы с марта 2013 по ноябрь 2015 под видом оказания юридических услуг оформляли фиктивные документы о предоставлении своим клиентам – владельцам государственных сертификатов на материнский капитал – целевых займов на приобретение или строительство жилья. Полученные из федерального бюджета деньги они похищали. Кроме того, одна из мошенниц оформляла на родственников принадлежащие гражданам объекты недвижимого имущества (жилые помещения, земельные участки).

Потерпевшими по делу признаны 24 жителя Кунашакского и Сосновского районов, Снежинска и Челябинска, а также территориальные подразделения Пенсионного фонда.

«Общая сумма ущерба составила около 9,6 млн рублей, из которых свыше 6,5 млн похищено из бюджета РФ», – сообщила официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

По ее словам, потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму около 7,7 млн рублей, в обеспечение которых наложены аресты на принадлежащие обвиняемым и их родственникам земельные участки и автомобили на 3,8 млн рублей.

В зависимости от степени участия Альбина Хайрзаманова и Диана Габидуллина обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере), частями 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кунашакский райсуд.

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Теги: мошенничество, маткапитал, новости челябинска, новости снежинска
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