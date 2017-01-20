В Челябинской области с 21 января подорожает пригородное автобусное сообщение

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 21 января 2017 года в некоторых городах Челябинской области повышается стоимость проезда на пригородных автобусах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с увеличением затрат на транспортные расходы с 21 января повышается стоимость проезда на автобусах пригородных маршрутов, обслуживаемых Коркинским автотранспортным предприятием. Так, стоимость одного полного билета на маршруте № 116 "Коркино – Челябинск" составит 90 рублей, № 133 "Первомайский – Челябинск" – 100 рублей, № 187 "Роза – Челябинск" – 90 рублей, № 217 "Коркино – Тугайкуль" – 105 рублей, на маршруте № 119 "Дубровка – Челябинск" – 70 рублей», – сообщает «Горняцкая правда».

Аналогичная ситуация – в Еманжелинском районе, где с субботы плата за один километр составит 2,05 рубля. Билет из Еманжелинска до Челябинска можно будет купить за 115 рублей (ранее 105), до Красногорского – за 53 рубля (50), до Еткуля – 56 рублей (54), из Красногорского до Челябинска – 155 рублей (142), сообщает ООО «ЕСТА». Дорога из Еткуля до областного центра обойдется в 91 рубль (было 87).