В Челябинской области осудили женщину, которая жестоко издевалась над своей матерью

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Увельском районе (Челябинская область) вынесли приговор местной жительнице, которая систематически издевалась, унижала и мучала свою мать, – в итоге пожилая женщина 1926 года рождения скончалась в больнице от заболевания сердца, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу районного суда.

В суде установили, что не работающая женщина уже была судима за причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством своему сыну. Она проживала совместно со своей 91-летней матерью.

«В течение нескольких дней подсудимая сбрасывала мать за ногу с кровати, наносила удары ногами и кулаками в жизненно важные органы (всего более 40) и впоследствии оставляла лежать на полу. Пожилая женщина, пролежавшая длительное время на холодном полу в зимнее время года с переломом бедра, была обнаружена участковым уполномоченным полиции и госпитализирована, через несколько дней скончалась в больнице от заболевания сердца», – говорится в сообщении.

Мотивом преступления стало личное неприязненное отношение осужденной к матери. В ходе судебного заседания женщина вину признала полностью, раскаялась и пояснила, что если бы не ее состояние опьянения, она не причинила бы матери телесных повреждений.

В итоге суд назначил ей наказание в виде 5 лет 1 месяца исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.