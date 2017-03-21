В Челябинской области огласили приговор контрабандисту легендарного танка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Карталинский горсуд (Челябинская область) приговорил к трем годам лишения свободы условно жителя Москвы, пытавшегося вывезти за границу танк 1945 года выпуска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Музейный экспонат мужчина приобрел у гражданина Латвии за 20 тыс. евро, доставил в Россию, задекларировав его как предмет исторического коллекционирования, а покупателю в Казахстане планировал продать уже за 230 тыс. евро.

«Житель Москвы признан виновным в покушении на контрабанду культурных ценностей (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 226.1 УК РФ) – среднего танка Т-34-85 1945 года выпуска. Он приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев», – сообщили в ФСБ.

Танк обнаружили пограничники при досмотре железнодорожного состава, направлявшегося через российско-казахстанскую границу в пункте пропуска «Карталы», летом 2015 года. Боевая машина в соответствии с документами, выданными управлением министерства культуры РФ по Центральному федеральному округу, является культурной ценностью государства. Разрешения на ее вывоз хозяин запрашивать не стал, так как не хотел платить таможенную пошлину.

Добавим, что предмет культурной ценности обращен в пользу государства.