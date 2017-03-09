Чт, 09.03.2017, 17:45 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 9 марта 2017 года, 16:20

В Челябинской области арестовали 800 литров «незамерзайки» с метанолом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Роспотребнадзор арестовал около 800 литров стеклоомывающей жидкости в Челябинской области – в продукции шести компаний по производству и реализации «незамерзайки» обнаружен метанол, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Так, в ходе внеплановых проверок инспекторы регионального Роспотребнадзора составили 50 административных протоколов, вынесли 37 постановлений и наложили штрафов на сумму 206 тыс. рублей. Кроме того, сотрудники управления арестовали шесть партий продукции, общий объем которой составил 793,4 литра.

Лабораторные исследования показали, что метанол содержится в низкотемпературной «стеклоомывайке» следующих фирм: ООО «Альмэкс» (Москва), ООО «Вертикаль» (Владимир), NovitechOy (Финляндия), ООО «Элит Эстейт Компани» (Москва), ООО «ИнформПрогресс» и ЗАО «Декарт» (Москва).

Метанол является сильным ядом преимущественно нервного и сердечно-сосудистого действия с выраженными кумулятивными свойствами. Токсичное действие метанола связано с угнетением центральной нервной системы, развитием тяжелого метаболического ацидоза (изменение кислотно-щелочного баланса организма), поражением сетчатки глаза и дистрофией зрительного нерва.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: проверка, роспотребнадзор, лаборатория, новости челябинской области, стекло
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 585
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:22
СК возбудил дело по факту нападения челябинца с ножом на бригаду врачей
сегодня, 16:47
На сайте нацпарка «Таганай» появилась интерактивная карта
сегодня, 16:28
В пятницу в Челябинской драме покажут премьеру спектакля «Убийца»
сегодня, 16:00
«Трактор» подписал новый 2-летний контракт с вратарем Демченко
сегодня, 15:37
ВНИМАНИЕ. Смог сохранится в Челябинске еще сутки
сегодня, 14:36
ВНИМАНИЕ. Челябинским школьникам дали шанс получить бесплатную путевку в «Артек»
сегодня, 14:11
До минус 24 прогнозируют синоптики ночью 10 марта в Челябинской области
сегодня, 13:27
Инвалид по зрению устроил ДТП с потерпевшими в Златоусте
сегодня, 11:51
Для разведки пожаров над Таганаем будет летать мультикоптер
сегодня, 11:36
Главу Баландинского поселения, обвиненную во взятках, отправили из дома в СИЗО
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Кто, по-вашему, представит Восточную конференцию КХЛ в финале Кубка Гагарина-2017?

  • Трактор
    5%
  • Металлург
    23%
  • Куньлунь
    13%
  • Барыс
    9%
  • Авангард
    9%
  • Адмирал
    8%
  • Ак Барс
    18%
  • Салават Юлаев
    15%

Всего проголосовало: 1440

Подписка на новости
Прислать новость