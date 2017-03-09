В Челябинской области арестовали 800 литров «незамерзайки» с метанолом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Роспотребнадзор арестовал около 800 литров стеклоомывающей жидкости в Челябинской области – в продукции шести компаний по производству и реализации «незамерзайки» обнаружен метанол, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Так, в ходе внеплановых проверок инспекторы регионального Роспотребнадзора составили 50 административных протоколов, вынесли 37 постановлений и наложили штрафов на сумму 206 тыс. рублей. Кроме того, сотрудники управления арестовали шесть партий продукции, общий объем которой составил 793,4 литра.

Лабораторные исследования показали, что метанол содержится в низкотемпературной «стеклоомывайке» следующих фирм: ООО «Альмэкс» (Москва), ООО «Вертикаль» (Владимир), NovitechOy (Финляндия), ООО «Элит Эстейт Компани» (Москва), ООО «ИнформПрогресс» и ЗАО «Декарт» (Москва).

Метанол является сильным ядом преимущественно нервного и сердечно-сосудистого действия с выраженными кумулятивными свойствами. Токсичное действие метанола связано с угнетением центральной нервной системы, развитием тяжелого метаболического ацидоза (изменение кислотно-щелочного баланса организма), поражением сетчатки глаза и дистрофией зрительного нерва.