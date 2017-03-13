В Челябинском бору появится аллея «Парад камней» с экспонатом в возрасте более 4 млрд лет

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинском городском бору планируется создать аллею «Парад камней» – одним из экспонатов станет порода, возраст которой более 4 млрд лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С идеей выступил директор ОГУ «Особо охраняемые природные территории» Александр Лагунов.

«Предполагаемое место расположения аллеи – асфальтированная прогулочная дорожка от памятника Курчатову до студенческого карьера. На аллее предполагается размещение 30 крупных штуфов, каждый весом 2-2,5 тонны. Самый "древний" экспонат – израндит, его возраст 4,2 млрд лет», – сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.

Планируется, что работы по благоустройству городского бора начнутся в конце апреля. В рамках мероприятия запланированы уборка бытового мусора и древесно-кустарниковой захламленности, очистка карьеров, установка и ремонт скамеек.

Израндит – это магматическая порода, которая является отторженцем пород верхней части мантии, по составу близка к породам океанического ложа и практически не имеет органических. Горная порода впервые открыта на Южном Урале, получила название по реке, протекающей неподалеку. Израндиты нашли в окрестностях Александровского комплекса под Златоустом, а затем – в районе Верхнего Уфалея.