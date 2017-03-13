Пн, 13.03.2017, 18:35 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 13 марта 2017 года, 16:40

В Челябинском бору появится аллея «Парад камней» с экспонатом в возрасте более 4 млрд лет


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинском городском бору планируется создать аллею «Парад камней» – одним из экспонатов станет порода, возраст которой более 4 млрд лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С идеей выступил директор ОГУ «Особо охраняемые природные территории» Александр Лагунов.

«Предполагаемое место расположения аллеи – асфальтированная прогулочная дорожка от памятника Курчатову до студенческого карьера. На аллее предполагается размещение 30 крупных штуфов, каждый весом 2-2,5 тонны. Самый "древний" экспонат – израндит, его возраст 4,2 млрд лет», – сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.

Планируется, что работы по благоустройству городского бора начнутся в конце апреля. В рамках мероприятия запланированы уборка бытового мусора и древесно-кустарниковой захламленности, очистка карьеров, установка и ремонт скамеек.

Израндит – это магматическая порода, которая является отторженцем пород верхней части мантии, по составу близка к породам океанического ложа и практически не имеет органических. Горная порода впервые открыта на Южном Урале, получила название по реке, протекающей неподалеку. Израндиты нашли в окрестностях Александровского комплекса под Златоустом, а затем – в районе Верхнего Уфалея.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: весенние субботники, новости челябинска, челябинский городской бор
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 581
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:16
Красивый VS задыхающийся: в интернете набирают популярность 2 новых ролика о Челябинске
сегодня, 16:46
«Свободных денег» южноуральцам хватит максимум на 2 шаурмы в день
сегодня, 16:25
ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если в квартире разбился ртутный градусник
сегодня, 16:12
Полиция Челябинска задержала серийного угонщика и автовора
сегодня, 16:08
Уроженцы Узбекистана, сжегшие кислотой лицо челябинке, выступили с последним словом
сегодня, 15:25
В Челябинске начался суд над серийным насильником и педофилом с ЧТЗ
сегодня, 15:18
Экотехнологии «Карабашмеди» оценили на Всероссийском конкурсе
сегодня, 15:06
Пылесосить улицы Челябинска начнут со второй половины апреля
сегодня, 14:53
В Миассе пенсионер отдал мошенникам 70 тыс. рублей по схеме «ваш внук попал в беду»
сегодня, 14:45
18+ Трех убийц осудят за расправу с изощренными пытками над сожителями в Челябинске
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость