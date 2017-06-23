В Челябинске заменят 312 километров дорожного покрытия за 2 года

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске за два года заменят 312 километров дорожного покрытия на главных проспектах и улицах в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» – уже в 2017 году более половины местных трасс приведут в нормативное состояние, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу проекта «Безопасные и качественные дороги».

Сегодня, 23 июня глава Росавтодора Роман Старовойт совместно с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским провел осмотр дорожной сети столицы региона. «Внутренняя транспортная логистика Челябинской агломерации, где проживает полтора миллиона человек, должна быть выстроена безупречно. Для нас очень ценна та поддержка, которую нам оказывает федеральный центр в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Со своей стороны, мы также наращиваем темпы и объемы дорожных работ, увеличили за счет дополнительных доходов областной дорожный фонд, и положительный эффект от реализуемых проектов челябинцы и жители прилегающих городов ощутят уже в самое ближайшее время», – подчеркнул Борис Дубровский.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрия Микулика, в 2017 году дорожные работы охватывают почти 10% городских улиц. К осени будет обновлено покрытие на проспектах Победы и Ленина, улице Б. Хмельницкого, шоссе Металлургов, улицах Каслинская, Труда, Цвиллинга, Героев Танкограда, Гагарина, Копейском шоссе. На следующий год в программу включены уже 14 объектов.

В ходе встречи с руководителем федерального дорожного агентства губернатор Борис Дубровский обозначил, что благодаря торгам появилась экономия, поэтому было принято решение дополнительно включить в список дорог, подлежащих ремонту в 2017 году по программе «Безопасные и качественные дороги» еще и проспект Ленина.

«Сегодня мы рассмотрели объекты, на которых уже выполнены ремонтные дорожные работы и где они только планируются. Есть улицы, где работы выполнены в соответствии со всеми нормативами, но и есть отдельные замечания по качеству выполняемых работ, – отметил Роман Старовойт. – В целом в Челябинской области сформирована профессиональная команда. Я вижу, что региональными властями, губернатором, налажена работа обратной связи с ОНФ с другими активистами, которые высказывают свои замечания и предложения. Надеемся, что федеральные и региональные дорожники выполнят задачу поставленную президентом, о приведении в нормативное состояние улиц больших городов, в том числе Челябинска и региона».

Глава Росавтодора также поручил подведомственному федеральному управлению автомоторных дорог «Южный Урал» оказать содействие региональным коллегам по внедрению на челябинских улицах новой российской технологии «СПАС», основанной на принципах объемного проектирования асфальтового покрытия с расчетом под конкретную интенсивность движения и климатические условия. Данный метод за последние годы был успешно применен на десятках участков федеральных трасс и позволил существенно продлить долговечность службы покрытий, а также их устойчивость к нагрузкам и перепадам температур в зимний период.

Программа «Безопасные и качественные дороги» реализуется в России с 2017 по 2025 года, в него вошли 38 городских агломераций, города, где население превышает 500 тыс. человек. В рамках проекта на Южном Урале будет отремонтировано 2 310 километров автомобильных дорог. Общее финансирование программы в 2017 году составит два миллиарда рублей, в том числе один миллиард из федерального бюджета и еще одни из областного. Город Челябинск как «ядро городской агломерации» получил 700 млн рублей, остальные средства направлены на региональные объекты.