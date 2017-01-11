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Агентство новостей Доступ 1 11 января 2017 года, 14:31

В Челябинске задержали серийного квартирного вора


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске задержали серийного квартирного вора, который за четыре месяца успел обчистить девять квартир, – мужчину привлекали золотые изделия, меховые и кожаные вещи, а также крупные суммы денег, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Главка полиции.

Квартирного вора поймали на горячем в Советском районе: 36-летний мужчина взломал замок в квартире дома по улице Доватора, где похитил золотые украшения общей стоимостью 4 тыс. рублей. В ходе допроса полицейские выяснили, что это далеко не первое его преступление. Ранее, менее чем за полгода, мужчина успел обчистить девять квартир в Советском и Курчатовском районах.

«В помещения вор проникал путем взлома либо высверливания личинки замка, похищал, в основном, золотые изделия, меховые и кожаные вещи, денежные средства. "Добычу" продавал и тратил деньги на собственные нужды», – говорится в официальном сообщении.

Сейчас серийный вор находится под арестом в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит реальный срок до шести лет.

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Теги: квартиры, воры, новости челябинска, полиция челябинска, серийный грабитель
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