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Агентство новостей Доступ 1 21 марта 2017 года, 15:40

В Челябинске вынесен приговор парню, который зарезал 9-классницу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во вторник, 21 марта, Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего Александра Шнипова, который в августе прошлого года зарезал девятиклассницу на территории Ленинского района южноуральской столицы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Напомним, следствием было установлено, что молодой человек познакомился с девочкой 2001 года рождения в ночное время, предложил проводить ее до дома. Во время прогулки между ними вспыхнула ссора, у парня оказался при себе нож – на теле, голове и шеи ребенка насчитали
не менее 24 ножевых ранений.

Шнипов признан судом виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Также суд удовлетворил взыскал в пользу потерпевшей стороны 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда и 101,5 тыс. рублей в качестве возмещения материального ущерба.

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