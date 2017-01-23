НУЖНА ПОМОЩЬ. В Челябинске стартует неделя «солнечного» кофе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский центр помощи детям «Звездный дождь» анонсировал уже традиционную благотворительную акцию «Солнечный кофе» – с понедельника, 23 января, каждый желающий сможет заказать в кофейнях города специальную чашку горячего напитка; часть суммы с продажи «Солнечного кофе» будет передаваться на помощь больным детям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Проект, прежде всего, информационный. Мы хотим, чтобы информацию о детях и людях с синдромом Дауна, о том, что для них важно, знали как можно больше людей. Покупая "Солнечный кофе", вы поддерживаете "солнечных" малышей, даете надежду родителям на их будущее, помогаете создавать программы развития», – говорит руководитель «Звездного дождя» Елена Жернова.

Места, где можно купить «Солнечный кофе»:



- Sancho`s Restaurant, семейный ресторан (улица Академика Королева, 3);

- Mariage, кафе-кондитерская (улица, ТРК «Родник»);

- Mariage, кафе-кондитерская (улица, ТРК «Алмаз»);

- Carlson, кафе (улица 40 лет Победы, 5);

- «Апельсин», кофейня (улица Карла Маркса, 83);

- «БравоПекарь», кофейня-кондитерская (улица 40 лет Победы, 7);

- Звездный дождь, Центр помощи детям (улица Володарского, 9-А).

Все собранные средства пойдут на программы ранней помощи семьям, воспитывающих детей с синдромом Дауна.