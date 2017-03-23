В Челябинске стартует Всероссийский конкурс духовых оркестров

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 24 марта, в Челябинской области стартует ХХVII Всероссийский конкурс духовых оркестров «Уральские фанфары», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкульта.

В «громких» музыкальных состязаниях примут участие профессиональные муниципальные оркестры, духовые коллективы ДМШ, ДШИ, студий, специальных школ-лицеев, колледжей, музыкальных училищ, вузов со всей России.

В этом году за пальму первенства будут бороться коллективы из Оренбурга, Уфы, Екатеринбурга, Краснодара, Магнитогорска, Барнаула (Алтайский край), Карасука (Новосибирская область), Асбеста (Свердловская область), а также оркестры из Челябинска и области.

В рамках мероприятия запланированы мастер-классы ведущих специалистов.

Напомним, открытие I фестиваля состоялось в Магнитогорске в 1987 году. С 2001 года конкурс «Уральские фанфары» получил статус Всероссийского, а с XVII фестиваля в нем принимают участие не только дети, но и студенты средних и высших учебных заведений. Состязания проходят в трех городах области: в Челябинске соревнуются оркестровые коллективы, в Златоуст съезжаются духовые ансамбли, в Магнитогорске выбирают лучшего исполнителя.

Это яркое творческое событие в культурной жизни нашей области. Многие музыканты, участвовавшие в фестивале, становились позже победителями различных российских и международных конкурсов.