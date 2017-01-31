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Агентство новостей Доступ 1 31 января 2017 года, 14:17

В Челябинске создадут пособие по правилам ММА


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске создадут пособие по правилам ММА – методичка будет полезна как судьям, так и спортсменам со всей страны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Федерации СБЕ Челябинской области.

На масштабном судейском семинаре в Челябинске главные рефери в области ММА обсудили правила смешанного боевого единоборства. Впервые рассматривались сразу все запрещенные удары всех возрастных категорий. Каждое движение спортсменов фиксировалось на фото- и видеокамеру. Главная цель Челябинской региональной федерации ММА – создать наглядное пособие для судей и спортсменов всей страны.

«Как показала практика, очень часто в этих вопросах "плавают" как спортсмены, так и судьи. Поэтому мы хотим максимально облегчить освоение правил. Мы планируем проводить подобные семинары как минимум раз в квартал или раз в месяц. В следующий раз обязательно пригласим спортсменов», – говорит заместитель президента Челябинской региональной федерации смешанного боевого единоборства ММА по общим вопросам и вопросам судейства Кирилл Карташков.

Он отметил, что методичка по запрещенным ударам будет оформляться в максимально упрощенный вариант – на листе А4. «Это будет удобно и спортсменам, и судьям. Упрощенный вариант позволит намного быстрее их понять и быстрее подготовиться к официальному турниру», – добавил Карташков.

Фото пресс-службы Федерации СБЕ Челябинской области

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Теги: единоборства, семинар, новости челябинска, мма, новости спорта
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