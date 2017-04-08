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Агентство новостей Доступ 1 8 апреля 2017 года, 17:37

В Челябинске состоялся отборочный этап шоу «Танцы» на ТНТ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске состоялся отборочный этап четвертого сезона танцевального проекта «Танцы» на телеканале ТНТ – на пробы в южноуральской столице заявились около 100 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Испытать себя пришли парни и девушки из Челябинска, Копейска, Магнитогорска, Озерска, Сатки и других городов региона. Также приехали танцоры из Казахстана и Москвы.

«Мы отсмотрели примерно 50 человек, среди них есть интересные, но уровень подготовки участников ниже, чем в прошлом году. Некоторых мы уже взяли, других отправили в режим ожидания. Супернеобычных участников мы еще не видели», – рассказал один из членов жюри.

Челябинец Денис уже участвовал в этом проекте – в самом первом сезоне. «Я подготовил импровизацию в стиле хип-хоп. Есть немного волнения, но я уверен в себе. Здесь все – друзья и знакомые. Конечно, есть конкуренция и это даже хорошо», – отметил молодой человек.

Антонина из Копейска пришла на кастинг за компанию с друзьями. Она занимается танцами уже около пяти лет. Для выступления девушка впервые в жизни поставила хореографический номер. «Сейчас очень сильно волнуюсь. Особенно ни на что не надеюсь, просто хочу показать свою работу», – отметила Антонина.

Соседний Казахстан представляет Азура. «Меня вдохновил один человек, который участвовал в конкурсе и прошел очень далеко – Влад Ким. Я тоже решила проявить свой талант. Я уверена в том, что пройду и мне позвонят», – сказала участница.

Прошедших отбор ждет следующий этап – телевизионный кастинг. Добавим, в этом сезоне у одной из команд будет новый наставник – известный хореограф Татьяна Денисова, которая заменит покинувшего шоу Егора Дружинина.  

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Теги: кастинг, новости челябинска, танцы на тнт
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