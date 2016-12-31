В Челябинске раскрыли 2 двойных убийства

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Два двойных убийства раскрыты в Челябинске в канун Нового года – преступления совершены 27 и 29 декабря в Тракторозаводском и Калининском районах соответственно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, вечером 27 декабря в квартире дома по улице Мамина обнаружены трупы 76-летнего мужчины и 44-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями. «Сотрудниками подразделений угрозыска регионального полицейского главка и Управления МВД России по Челябинску задержан мужчина 1965 года рождения, в отношении которого имеются сведения о причастности к совершению двойного убийства», – рассказали в полиции.

По предварительной информации преступление совершено в ходе распития спиртных напитков.

Также полицейские задержали подозреваемых в убийстве двух человек, совершенном в Калининском районе. Тела 46-летнего мужчины и 79-летней пенсионерки с ножевыми ранениями были обнаружены утром 29 декабря в доме на Каслинской.

«В ходе проведения мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей Свердловской области 1973 и 1978 годов рождения. Вопрос о мере пресечения решается», – уточнили в МВД.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на сбор и проверку доказательств, изобличающих подозреваемых в совершении преступлений.