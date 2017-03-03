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Агентство новостей Доступ 1 3 марта 2017 года, 17:47

В Челябинске пройдет VI фестиваль Дениса Мацуева


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская область готовится в шестой раз принять фестиваль Дениса Мацуева – он пройдет с 20 по 23 марта в Челябинске, Сатке и Магнитогорске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинской филармонии.

В программу музыкального события вошли концерты классической и джазовой музыки, где солировать будет сам маэстро и множество других талантливых музыкантов, в том числе лучший контрабасист страны Андрей Иванов, потрясающий джазовый барабанщик Александр Зингер, уникальный мультиинструменталист Аркадий Шилклопер.

Открытие фестиваля (20 марта, Концертный зал им. С.С. Прокофьева, Челябинск) полностью посвящено классике. Музыка Баха, Бетховена, Лютославского прозвучит в исполнении Дениса Мацуева, филармонического оркестра «Классика» под управлением Адика Абдурахманова с участием артистов оркестра Челябинского театра оперы и балета и трех юных солисток – Александры Конуновой (скрипка), Анастасии Кобекиной (виолончель), Анастасии Махамендриковой (фортепиано).

21 марта в Гала-концерте фестиваля (Концертный зал им. С.С. Прокофьева, Челябинск) прозвучит «Рапсодия в стиле блюз» Гершвина – сочинение для фортепиано с оркестром, в котором традиции классического фортепианного концерта соединились с джазом и блюзом. На сцену поднимется филармонический оркестр «Классика» под управлением Адика Абдурахманова, дополненный музыкантами Челябинского театра оперы и балета им. Глинки, а также Денис Мацуев, Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные).

Затем участники фестиваля отправятся в Сатку, где в ДК «Магнезит» 22 марта представят импровизационную программу «Классика и Jazz».

Закрытие фестиваля состоится 23 марта в Магнитогорске (Дворец культуры металлургов им. Орджоникидзе). Программа вечера представит слушателям музыку Гершвина и авторскую композицию Андрея Иванова Fiesta. В качестве солистов выступят Денис Мацуев, Андрей Иванов, Александр Зингер и победители Всероссийского детского конкурса «Синяя птица». Аккомпанировать им будет Симфонический оркестр Магнитогорского театра оперы и балета и Магнитогорской государственной консерватории под управлением Рената Жиганшина.

Фото предоставлено пресс-службой Челябинской филармонии

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Теги: фестивали в челябинской области, фестиваль, афиша, денис мацуев
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