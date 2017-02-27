В Челябинске прошел крупный турнир по ММА

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске завершился чемпионат Южного Урала по ММА – уже через несколько дней его победители отправятся защищать честь региона в Екатеринбург, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Федерации смешанных боевых единоборств Челябинской области.

В соревнованиях приняли участие почти 100 спортсменов со всей области, в том числе из Троицка, Магнитогорска, Южноуральска и Вернхнеуральска.

«Чемпионат был отборочным на турнир Уральского федерального округа. По итогам соревнований сформировалась сборная Челябинской области, которая будет представлять Южный Урал в Екатеринбурге. Хочу отметить, что за последние годы смешанные боевые единоборства как в мире, так и в Российской федерации приобрели совершенно другой уровень, и их популярность среди молодых растет», – комментирует вице-президент Челябинской региональной Федерации смешанных боевых единоборств Евгений Шестаков.

Добавим, что чемпионат УрФО по ММА пройдет в Екатеринбурге с 10 по 12 марта. Здесь отберут бойцов, которые поедут на чемпионат России.

Фото Федерации СБЕ Челябинской области