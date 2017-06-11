В Челябинске появится новый мемориал Героям России

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске появится новый мемориал Героям России и воинам-интернационалистам – на изготовление и установку стел с именами южноуральцев, погибших при выполнении воинского долга, выделено 750 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы Законодательного Собрания Челябинской области, с просьбой оказать содействие в создании мемориала к председателю Владимиру Мякушу обратились матери и вдовы Героев Российской Федерации.

Планируется, что также будут прославлены имена всех южноуральцев, погибших при выполнении воинского долга в Афганистане, в Северо-Кавказском регионе и других локальных конфликтах.

«Одна точка зрения о том, что надо увековечить героев, вторая – всех погибших, это более 700 человек. Решается вопрос, где разместить мемориал. После 15 июня будут организованы разные формы опроса горожан и к 1 октября будет подведен итог», – прокомментировал заместитель председателя Заксобрания Александр Журавлев.

По его словам, озвучены предложения установить стелы с именами погибших на территории Лесного кладбища – у мемориала «Воинам Афгана».

«Учитывая общественную значимость вопроса, поступила также инициатива рассмотреть возможность установки стелы с именами воинов-южноуральцев, удостоенных звания Героя Советского Союза с 1945 по 1991 годы, звания Героя Российской Федерации, а также всех погибших в военных локальных конфликтах с указанием перечня территорий и временных сроков конфликтов, на бульваре Славы, в сквере, расположенном в границах улиц Советская – Коммуны – Свободы», – говорится в сообщении.

Вопрос установки этого мемориального объекта будет вынесен на общественное обсуждение челябинцев и находится на особом контроле у депутатов областного парламента.

Добавим, что в состав рабочей группы включены представители правительства Челябинской области, городской администрации, депутаты, активисты общественных организаций ветеранов боевых действий, а также региональной общественной организации «Клуб матерей и вдов Героев России».