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Агентство новостей Доступ 1 10 июля 2017 года, 10:04

В Челябинске появился институт гражданской безопасности


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске появился институт гражданской безопасности – учебный центр обеспечит дополнительное образование должностным лицам и специалистам организаций, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Высококвалифицированные специалисты, прошедшие службу в органах внутренних дел и МЧС, проведут занятия по дополнительным профессиональным программам «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» (по категориям: «Руководитель организации», «Руководители эвакоорганов организаций», «Председатели и члены КЧС и ОПБ», «Руководители НАСФ» и др.), «Аварийно-спасательные работы. Первоначальная подготовка спасателей»; «Аварийно-спасательные работы. Профессиональная подготовка спасателей 3, 2, 1 класса», «Подготовка операторского персонала обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», «Пожарно-технический минимум» и «Оказание первой помощи».

Кроме того, слушатели получат знания по дополнительным общеразвивающим программам «Антитеррористическая защищенность»; «Судоводитель маломерного судна» и по профессиональным программам «Матрос-спасатель 2 разряда», «Газоспасатель», «Промышленный альпинизм».

Обучение челябинцев способам защиты от чрезвычайных ситуаций было организовано в середине 70-х годов XX века. С июня 2017 года Муниципальное бюджетное учреждение «Челябинский учебно-методический центр гражданской защиты» (МБУ «ЧУМЦ ГЗ») переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт гражданской безопасности» (МБУ ДПО «ИГБ»). Возглавляет учреждение Ермолаев Вячеслав Владимирович.

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Теги: новости челябинска, дополнительное образование, антитеррор
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