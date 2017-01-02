В Челябинске перенесен запуск нового колеса обозрения

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Запуск нового колеса обозрения в Челябинске перенесли – прокатиться на новом аттракционе в центре города можно будет после новогодних каникул, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что колесо обозрения, расположенное возле развлекательного комплекса «Мегаполис» начнет свою работу в понедельник, 2 января, однако запуск перенесен, и точная дата открытия пока неизвестна.

«Это связано с тем, что необходимые разрешительные документы, переданные в администрацию города до праздников, в настоящее время проходят процедуру согласования. Все необходимые испытания и тесты колесо прошло успешно и на 100% готово к работе», − говорится на официальном сайте КРК «Мегаполис».

Предполагается, что 73-метровое колесо обозрения начнет свою работу после новогодних праздников.

Напомним, идея строительства аттракциона в Челябинске появилась в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, после поездки Бориса Дубровского в Уфу осенью 2015 года. Планируется, что аттракцион будет работать круглогодично – для этого установят 18 остекленных кабинок с сиденьями и столиком вместимостью до шести человек. Каждая кабинка снабжена системой автоматического открывания дверей и климат-контролем. Вход на колесо осуществляется через КРК «Мегаполис». Планируется, что в месяц колесо обозрения будут посещать до 15 тыс. человек.

Инвестиции в проект составили около 100 млн рублей и не потребовали вложений из областного бюджета. Такие современные аттракционы сегодня можно увидеть в Вене, Лондоне, Париже, Сочи и Екатеринбурге. Опыт показывает, что до 25% всех посетителей аттракциона являются жителями других городов.