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Агентство новостей Доступ 1 31 января 2017 года, 18:17

18+ В Челябинске парня осудят за попытку изнасилования и убийство 9-классницы


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске парня осудят за  попытку изнасилования и убийство 14-летней девочки – молодой человек решил надругаться над случайно встреченной школьницей, а получив отпор, зарезал ее, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

По версии следствия, ночью 3 августа 2016 года пьяный злоумышленник на остановке «Училище» в Ленинском районе встретил незнакомую девушку и предложил проводить ее до дома.

«С целью совершения изнасилования в малолюдном месте он избил девушку, которая оказывала активное сопротивление. Затем, опасаясь, что потерпевшая сообщит в правоохранительные органы о совершенном преступлении, он нанес школьнице многочисленные ножевые ранения, ставшие причиной смерти», – рассказал официальный представитель СУ Владимир Шишков.

Расследование уголовного дела в отношении 20-летнего горожанина завершено. Он обвиняется по части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней), пунктам «д, к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следователем СК начальнику полицейского Главка внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

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Теги: убийство, труп, пропала девушка, новости кургана, новости челябинска
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