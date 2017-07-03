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Агентство новостей Доступ 1 3 июля 2017 года, 18:13

В Челябинске отметят День Достоевского


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во вторник, 4 июля, челябинские книголюбы отметят День Достоевского – литературная встреча пройдет на площадке перед Публичной библиотекой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу библиотеки.

День Достоевского – традиционный праздник жителей Санкт-Петербурга, который широко отмечается с 2009 года. Дату его проведения выбрали поклонники творчества писателя, следуя первой фразе романа «Преступление и наказание» – «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время…»

В Челябинской областной универсальной научной библиотеке это мероприятие состоится впервые. В программе – публичная лекция «Роман "Преступление и наказание": 151 год спустя. Вопросы, адресованные человеку и человечеству». Автор – литературовед, исследователь творчества Ф.М. Достоевского Дмитрий Богач. Также для гостей встречи пройдет книжная выставка «Вокруг Достоевского» (литература о творчестве писателя). Организатор – отдел обслуживания ЧОУНБ.

Любой желающий сможет поучаствовать в литературной викторине и выиграть подарки.

Когда: 4 июля, 16.00.
Где: летний зал Публичной библиотеки.

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Теги: афиша, книга, литература, новости челябинска, публичная библиотека
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