В Челябинске отмечается низкое атмосферное давление

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске со второй половины пятницы, 20 января 2017 года, отмечается снижение атмосферного давления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, вчера утром атмосферное давление в городе составляло 738 мм ртутного столба, к двум часам дня оно понизилось еще на пять делений.

«В восемь утра 21 января в Челябинске атмосферное давление 724 мм ртутного столба, в течение дня оно повысится до 729 мм», – сообщили в Гидрометцентре.

Атмосферное давление в Челябинской области в январе равняется 735-743 мм ртутного столба, в южноуральской столице – 743 мм. В отдельные годы оно опускается до 707 мм или повышается до 769 мм. В Челябинске АД колеблется в пределах 717-769 мм ртутного столба.

По информации Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, атмосферные фронты в ближайший период будут приносить в регион более влажный воздух. Погода 21-22 января предполагается ветреной, с небольшим снегом и поземками. Температура повысится на 3-4 градуса, но в начале следующей недели начнет понижаться, к 25-26 января похолодает ночью до минус 21-27, днем – до 16-22 градусов.