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Агентство новостей Доступ 1 30 июня 2017 года, 09:20

В Челябинске откроют 3 новых пункта медицинского освидетельствования


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске откроют три дополнительных пункта медицинского освидетельствования – предложение полиции в четверг, 29 июня, одобрил и поддержал губернатор Борис Дубровский в ходе очередного заседания региональной антинаркотической комиссии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Кроме того, принято решение укомплектовать экспертные лаборатории тремя новыми жидкостными хроматографами, которые позволят, в том числе, выявлять содержание новых видов наркотических веществ. Все это будет сделано за счет средств областного бюджета.

«Необходимо использовать современное лабораторно-диагностическое оборудование для химико-токсикологического исследования. Это позволит своевременно выявлять у граждан состояние наркотического опьянения или употребления наркотических, психотропных веществ, и мотивировать их на прохождение курса медицинской и социальной реабилитации», – комментирует Борис Дубровский.

Как доложил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев, каждое муниципальное образование региона имеет как минимум один кабинет освидетельствования, по два кабинета открыто в Челябинске и Ашинском муниципальном районе. «Все кабинеты  укомплектованы лабораторно-диагностическим оборудованием для определения уровня алкоголя и анализаторами для предварительного химико-токсикологического исследования биосред на наличие наркотических и психотропных веществ», – отметил Кремлев.

Добавим, три дополнительных кабинета медицинского освидетельствования в областном центре позволят снизить очередность и ускорить процесс обследования граждан.

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Теги: челябинская область, лаборатория, борис дубровский, новости челябинска, медосмотр, сергей кремлев, антитеррор
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