В Челябинске откроется читальный зал Президентской библиотеки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 30 ноября, в Челябинском областном многопрофильном лицее-интернате для одаренных детей откроется читальный зал Президентской библиотеки имени Ельцина – теперь ученикам и преподавателям будут доступны уникальные материалы по истории государственности России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобрнауки.

В открытии удаленного читального зала примут участие представители Президентской библиотеки и ее тюменского филиала. Сотрудники библиотеки подробно расскажут о фонде, совместной деятельности с регионами и продемонстрируют возможности портала.

«Уверена, открытие читального зала будет очень полезно как для лицеистов, так и для педагогов. Материалы, которые станут доступны ребятам, помогут при подготовке к олимпиадам, более глубоком изучении предметов и в научной работе. А педагоги смогут освоить новые технологии преподавания. Родители наших воспитанников активно поддержали идею», – комментирует директор областного лицея Ирина Рузаева.

В частности, лицеистам станут доступны уникальные материалы по истории государственности России: коллекции копий старинных рукописей и карт, исторических и действующих официальных документов, фотографий и фильмов, аудиозаписей, газет и журналов, диссертаций и монографий – всего более полумиллиона единиц хранения. Значительную часть собрания составляют документы, посвященные историческому развитию отдельных территорий страны, в том числе Южного Урала.

Президентская библиотека открылась 27 мая 2009 года и функционирует как общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а также как мультимедийный многофункциональный (культурно-просветительский, научно-образовательный и информационно-аналитический) центр, имеющий статус национальной библиотеки России.