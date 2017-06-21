В Челябинске осужден дилер из Ростова, возивший «синтетику» в газовом баллоне

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Наркодилер из Ростова-на-Дону осужден в Челябинске за распространение наркотиков на территории ряда субъектов РФ – до того как его поймали, мужчина успел «наследить» в Поволжье, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В суде установлено, что Валерий Бондарь в составе организованной группы разместил 2,5 кг «синтетики» на территории Республики Татарстан, затем почти столько же – в Пермском крае. После этого прибыл в Челябинск, где собирался разместить 13-килограммовую партию наркотиков.

«Был задержан сотрудниками УВО ночью 28 июня 2016 года у автодороги по улице Конноспортивная (Металлургический район). В ходе досмотра автомобиля обвиняемого в багажном отделении обнаружен газовый баллон объемом 100 литров, в котором находились 24 полимерных пакета с наркотическими средствами в особо крупном размере. В ходе задержания обвиняемый оказывал активное сопротивление и пытался скрыться», – напомнили в прокуратуре.

Кроме того, в период с ноября 2015 по июнь 2016 года Валерий Бондарь совершил финансовые операции с денежными средствами в размере 1,1 млн рублей, полученными в результате незаконного оборота наркотических средств.

Бондарь признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, а также отмывании денег. Суд приговорил мужчину к 7 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 50 тыс. рублей.