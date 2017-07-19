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Агентство новостей Доступ 1 19 июля 2017 года, 15:30

В Челябинске оштрафовали кришнаита, который использовал 9-летних девочек в миссионерской деятельности


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске оштрафовали представителя религиозной группы «Сознание Кришны», который вовлек малолетних детей в миссионерскую деятельность, – факт правонарушения был выявлен в ходе шествия, организованного на северо-западе города в марте 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Сообщается, что сотрудники полиции увидели двух девятилетних девочек, шагающих рядом с кришнаитами по улице Молодогвардейцев. Выяснилось, что дети просто проходили рядом, когда их пригласили поучаствовать в религиозном «параде», между тем, их законные представители разрешения на это не давали.

В отношении организатора шествия возбудили административное дело по факту нарушения требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. По решению мирового судьи Курчатовского районе виновному назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.

Напомним, в конце мая в Челябинской области осудили жителя Аши (Челябинская область), который дважды в неделю, в строго установленные дни, собирал в жилом доме людей для совместного чтения молитв, обсуждения библейских заповедей и убеждений религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая, напомним, запрещена в России.

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Теги: новости челябинска, дети, религия, кришна, прокуратура
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